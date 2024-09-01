البرغوثي لـ(الرسالة): نتنياهو المسؤول عن مقتل الأسرى الستة

قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، إن رئيس وزراء الاحتلال وحكومته المتطرفة المسؤولون المباشرون عن تصاعد الأوضاع الخطيرة في الضفة، وعن مقتل الأسرى الإسرائيليين الستة.

وأوضح البرغوثي لـ"الرسالة نت"، أنّ إصرار هذه الحكومة على مواصلة حرب الإبادة بغزة، ورفض وقف اطلاق النار، وتوسعة الحرب بالضفة، كلها تشير لرغبة دموية لديها في القتل والإرهاب والتدمير.

وأضاف "نتنياهو لا يعبأ بحياة أحد بما في ذلك الأسرى الإسرائيليين ، و لا هم له سوى انقاذ نفسه من المحاسبة و تنفيذ مخطط الضم و التهويد".

وحمل الإدارة الامريكية المسؤولية الكاملة عن مقتل هؤلاء الأسرى الستة، نتيجة دعمها للاحتلال، وتغطيته سياسيا وقانونيا وماليا وعسكريا في حرب الإبادة المتواصلة ضد القطاع.