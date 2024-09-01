الجهاد لـ(الرسالة): عمليات الخليل اختراق أمني نوعي وتبرز تأثير المقاومة

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى، إن العمليات النوعية التي شهدتها مدينة الخليل المحتلة، تظهر اختراقا أمنيا نوعيا، وتبرز تأثير المقاومة وقدراتها، رغم الحرب الدامية التي تشنها سلطات الاحتلال بحق شعبنا في الضفة والقطاع.

وقتل 3 جنود إسرائيليين في عملية إطلاق نار نوعية نفذها فلسطيني صباح اليوم الأحد قرب حاجز عسكري في بلدة ترقوميا غرب الخليل في الضفة الغربية، قبل أن ينسحب من المكان.

وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد من عمليتي "عتصيون" و"كرمي تسور" شمال الخليل، أصيب فيهما 4 إسرائيليين.

وأكدّ موسى في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ الأبطال نفذوا اختراقا مهما لكل تحصينات العدو الأمنية، رغم حالة الاستنفار الأمنية والعملية العسكرية الأضخم في الضفة منذ العام 2002.

وذكرت أن العملية تشير بوضوح بأن المقاومة قد طورت من إمكاناتها وقدراتها وتدريبها، وهي قادرة على الرد على العدو، رغم الفارق الكبير في الإمكانات.