أبو عبيدة: عملية معبر الكرامة تعبر عن ضمير أمتنا والكابوس الذي ينتظر الكيان (الإسرائيلي)

بارك الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، مساء يوم الأحد، العملية البطولية والنوعية على معبر الكرامة التي نفذها الشهيد الأردني ماهر الجازي أحد أبطال "طوفان الأقصى".



وقال أبو عبيدة عبر قناته على تيليجرام، إن "مسدس البطل الأردني في نصرة أقصانا وشعبنا كان أكثر فاعلية من جيوش جرارة وترسانة عسكرية مكدسة".



وأكد أبو عبيدة أن "العملية تعبر عن ضمير أمتنا وعن مآلات طوفان الأقصى والكابوس الذي ينتظر الكيان الإسرائيلي من أبطال أمتنا".



وأضاف: "أدّى مجاهدونا في عقدهم القتالية وكمائنهم وثغورهم في قطاع غزة صلاة الغائب على الشهيد بطل العملية".