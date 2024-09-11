الرسالة نت

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^200 مثال: غزة العزة

تصريح صحفي صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني

تصريح عاجل.
تصريح عاجل.

الرسالة نت

حذرت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة من استهداف الاحتلال لمنازل مواطنين عقب اتصالات انتحلت أسماء مؤسسات إغاثية.

وقالت في تصريح صدر لها اليوم:" تهيب وزارة الداخلية و الأمن الوطني بالمواطنين في قطاع غزة إلى الحذر من تقديم أية معلومات أو بيانات عبر الاتصالات لأية أشخاص يدّعون أنهم يعملون في جمعيات خيرية أو مؤسسات إغاثية، و يطلبون من المواطنين معلومات مفصلة عن أماكن سكنهم وأفراد عائلاتهم أو جيرانهم، بحجة تقديم مساعدات أو طرود أو مبالغ مالية"

كما أكدت أن تقديم المعلومات أو تحديث البيانات لدى المؤسسات و الجمعيات التي تنشط في العمل الإغاثي، يتم حصراً عن طريق المقابلة الوجاهية أو داخل المقار المعروفة لتلك الجمعيات و المؤسسات.

وقد لفتت الوزارة أنه وبعد التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة فقد ثبت أن العديد من الاستهدافات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين خلال الفترة السابقة و التي أدت لارتقاء شهداء ووقوع جرحى، تمت عن طريق تقديم معلومات عبر الهاتف الجوال لأجهزة مخابرات الاحتلال انتحلت صفة جمعيات ومؤسسات إغاثة محلية و دولية معروفة.

ونبهت المواطنين إلى عدم التجاوب مع أية اتصالات تردهم في هذا الإطار مهما كان اسم المؤسسة المتصلة حتى لو ادعت أنها جهات حكومية، وطالبت وسائل الإعلام المحلية و الإذاعات الفلسطينية و نشطاء التواصل الاجتماعي للمساهمة في توعية المواطنين بهذا الصدد.

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#غزة#إبادة#طوفان الأقصى

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