أربعة عشر شهيدا في استهداف مدرسة الجاعوني للمرة الخامسة

سجلت وزارة الصحة ارتقاء أربعة عشر شهيدا حتى اللحظة بينما لا زالت طواقم الإسعاف تبحث عن مفقودين، وذلك في قصفت طائرات الاحتلال لمدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات وسط القطاع للمرة الخامسة،.

وقد أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني رائد بصل بأن من بين الشهداء أبناء لعاملين في الدفاع المدني، وبأن الاحتلال لا يبالي بأن هذا المكان يأوي عشرات النازحين ومعظمهم من الأطفال والنساء.

ولفت بصل بأن المدرسة تابعة لوكالة الغوث وهي مصنفة ضمن المناطق الآمنة والإنسانية، منوها أن اثنين من الشهداء هم من العاملين في المدرسة والتابعين لوكالة الغوث، بينما لم توضح وزارة الصحة حتى الآن العدد النهائي للشهداء والمصابين، ويجري البحث عن مفقودين حتى اللحظة .