في اليوم الـ342 من العدوان: 6 شهداء في جباليا و18 شهيدا في الوسطى و4 في طولكرم والفارعة

ركز الاحتلال استهدافاته على محيط مدينة غزة ومخيم جباليا، حيث ارتقىى ستة شهداء، خلال الساعات الأولى من اليوم الـ342 من حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها على القطاع، بينما ارتفع عدد شهداء مدرسة الجاعوني إلى ثمانية عشر .

كما استشهد، فجر اليوم ، المواطن سفيان جواد فايز عبد الجواد، 46 عامًا، إثر إصابته برصاصة قاتلة في صدره أطلقها قنّاص إسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الفارعة.

وقي طولكرم استشهد ثلاثة مواطنين في اقتحام لمخيم نور شمس شمال الضفة الغربية .

وأفادت مصادر طبيّة بأن عملية الاقتحام وقعت في منتصف الليلة الماضية، بالتزامن مع استمرار الحصار العسكري على مدينة طوباس والمستمر منذ أكثر من 30 ساعة.