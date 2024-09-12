خمسة وعشرون شهيدا في غزة وأربعة في الضفة

أفادت مصادر في وزارة الصحة في قطاع غزة بارتقاء عدد من الشهداء منذ فجر اليوم في غارات متفرقة أحدها في حي الدرج شرق مدينة غزة وأخرى في خان يونس وثالثة في رفح جنوبا وهي استهداف منزل لعائلة الزغبي.

كما انتشلت الطواقم الطبية تسعة شهداء من مدينة رفح لمواطنين ارتقوا أثناء ذهابهم لتفقد منازلهم، بينما ارتقى جنوب المواصي قبل قليل شهيد آخر لترتفع حصيلة الشهداء إلى خمسة وعشرين شهيدا منذ فجر اليوم .

وقال مصدر في وكالة الأنروا مشيرا إلى أن تكرار استهداف المدارس التابعة للوكالة هو تقليل من شأن المواثيق الدولية والعاملين في المجالات الانسانية، بعد ارتقاء ستة عاملين تابعين للأنروا في استهداف مدرسة الجاعوني بالأمس .

وفي الضفة الغربية المحتلة ارتقى أربعة شهداء، أحدهم في طولكرم شمال الضفة الغربية و ثلاثة في غارة جوية على مخيم الفارعة جنوب طوباس

وأكدت كتائب شهداء الأقصى في مخيم الفارعة، جنوبي طوباس، شمالي شرقي الضفة الغربية، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم في محور العين.

وكانت قوات الاحتلال التي تواصل عدوانها وحصارها على مدينة طوباس، منذ منتصف ليل الثلاثاء ، قد اقتحمت مخيم الفارعة، بعد منتصف الليل في حملة اجتياح وتدمير موسعة أعلن عنها الاحتلال .

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 مواطناً من مدينة طوباس وبلدة طمون.، كما أن قوات الاحتلال ما زالت تغلق جميع مداخل مدينة طوباس، وتفرض حظراً للتجول فيها وتواصل حصار مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال تنتشر في المدينة، وتنشر القناصة على أسطح عدد من البنايات التي تحولت إلى ثكنات عسكرية، كما شرعت جرافات الاحتلال بتدمير وتخريب لمركبات وممتلكات المواطنين في عدد من أحياء المدينة.