دعوات لإحياء ذكرى السابع من أكتوبر

وجه نشطاء عرب ومتضامنون أجانب دعوة لكل الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، لإحياء ذكرى مرور عام على طوفان الأقصى ٧ أكتوبر، والمشاركة الواسعة في فعاليات التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني وإدانة العدوان والضغط لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة.

وقد اعتبر المتضامنون الأيام الواقعة في الفترة من يوم الجمعة الرابع وحتى يوم الاثنين السابع من أكتوبر هي أياما لتنفيذ أوسع فعاليات جماهيرية في كل المدن والعواصم العربية والإسلامية.

ومن المتوقع أن يكون يوم الاثنين السابع من أكتوبر يوم إضراب عالمي، والمشاركة في المسيرات الحاشدة في كل عواصم ومدن العالم تنديداً بالعدوان والضغط لحماية غزة ووقف حرب الإبادة.

وقد وجهت دعوات عالمية لكل الأديان للصيام والصلاة والدعاء لأجل ضحايا حرب الإبادة في غزة ، ولتكون الشعارات التالية، شعارات عالمية موحدة تُرفع في كل الفعاليات والمسيرات في كل البلاد تحت عنوان : الحرية لفلسطين.