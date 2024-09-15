أنصار الله للرسالة: الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت

علق عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله حزام الأسد، على قصف القوات اليمنية لتل ابيب بصاروخ (أرض-أرض)، بالقول: "الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت الكبرى التي ستنكل بالعدو طالما استمر عدوانه وحصاره على أهلنا في غزة".

وأكدّ الأسد في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنه طالما استمر العدوان والحصار على أهلنا في غزة، فعليه أن يتوقع المزيد وعليه أن ينتظر ما يسيء وجهه".

ونوه بأن ما يحدث لم يكن وليس ردا على جريمة الاحتلال في الحديدة، وأن الرد آت وحتمي وقوي.





واعترف جيش الاحتلال أن الصاروخ قطع نحو ألفي كيلومتر، واستغرق تحليقه نحو 15 دقيقة واخترق الأجواء من الحدود الشرقية.

وذكر الإسعاف (الإسرائيلي) أن 9 (إسرائيليين) أصيبوا أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ إثر التصدي لصاروخ أطلق من اليمن.

وقالت الشرطة (الإسرائيلية) إن الصاروخ سقط في بلدة كفار دانيال بمنطقة قريبة من مطار بن غوريون، وأضافت أن الصاروخ تسبب في حرائق بمناطق حرجية وأضرار مادية في محطة رئيسية للقطار قرب بلدة موديعين.

وقالت القناة 14 العبرية إن حريقا اندلع في مصنع نيشر للإسمنت بالرملة تزامنا مع سقوط الصاروخ الذي أطلق من اليمن.