بينهم نائب قائد سرية.. إعلام عبري يكشف تفاصيل مقتل أربعة جنود في رفح

كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل مقتل أربعة جنود إسرائيليين، الليلة الماضية، في كمين لـ"كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال موقع الأخبار العبري /0404/، المقرب من جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء،: إن "الجنود قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المباني في حي تل السلطان برفح".

وذكر، أنه "خلال عمليات المسح، فشلت الوسائل الخاصة المصممة لتحديد مكان العبوات في التعرف عليها، وبعد دخول الجنود إلى المبنى، تم تفعيل العبوة وانفجارها".

وكان جيش الاحتلال، اعترف بشكل رسمي بمقتل الجنود الأربعة، وبينهم نائب قائد سرية، وقال إنهم "قتلوا نتيجة تفجير عبوة ناسفة في مبنى بتل السلطان في رفح".

وبذلك ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 714 قتيلا.

وكانت "كتائب القسام" قد أعلنت بأنها أوقعت قوة من الجيش الاسرائيلي في كمين محكم وقتلت وأصابت جميع أفراد القوة في رفح في وقت سابق.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 348 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و 252 شهيدا، وإصابة 95 ألفا و497 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.