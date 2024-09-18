الصحة: 28 شهيدًا وعشرات الإصابات والمفقودين في القطاع خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة في غزة، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد عائلت معظمها من النازحين في وسط قطاع غزة، رصدت منهم حتى الآن 20 شهيدًا و54 إصابة خلال الـــ24 ساعة الماضية، ولا زال عدد من الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,272 شهيدًا و95,551 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقبل ساعة رصدت الطواقم الطبية ارتقاء ثمانية شهدا وعدد من الجرحى، وصلوا إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة بعد استهداف طائرات الاحتلال لمدرسة ابن الهيثم في حي الشجاعية شرق المدينة