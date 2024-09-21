18 شهيداً باستهداف مدرسة تؤوي نازحين بغزة

استشهد 18 فلسطينياً وأصيب آخرون اليوم السبت، في مجزرة جديدة ارتكبتها جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف مدرسة "الزيتون" جنوب شرق مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال مدرسة الزيتون "ج" في منطقة عسقولة الملاصقة لمدرسة الفلاح بصاروخ F16، علماً أن الأخيرة تعرضت لاستهدافين إسرائيليين خلال العدوان على القطاع.

وأفادت مصادر محلية بوصول 18 شهيداً معظمهم من الأطفال وعدد من الإصابات إلى مستشفى المعمداني، جراء استهداف المدرسة التي تؤوي مئات النازحين من مدينة غزة بداخلها.

يُذكر أن 45 شهيدا ارتقوا إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال يوم أمس الجمعة، وفقاً لمصادر طبية فلسطينية.