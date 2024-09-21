ما قصة إلغاء ورقة الـ 200 شيكل؟

يتردد في حكومة الاحتلال (الإسرائيلية) خلال الأيام الأخيرة، النقاش حول إلغاء الورقة النقدية من فئة 200 شيكل، والتي باتت تُدرس بشكل جدي في أروقة الحكومة والمختصين، فما سبب هذا النقاش وما علاقتها بمكافحة الجريمة؟.

أصدر رئيس وزراء الاحتلال (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، تعليماته لوزير المالية ومحافظ (بنك إسرائيل) ورؤساء سلطة الضرائب (الإسرائيلية) وهيئة مكافحة الجريمة في (المجتمع العربي) بعقد جلسة نقاش حول إلغاء ورقة الـ 200 شيكل.

ووفق مؤيدي إلغاء الـ 200 شيكل، فإن ذلك من شأنه أن يساعد في مكافحة رأس المال الأسود، كما ستضيف أكثر من 20 مليار شيكل إلى خزينة دولة الكيان.

ويأتي هذا التطور بعد أسبوعين فقط من تقرير حصري لصحيفة "غلوبس" يفيد بأن إلغاء أوراق الـ 200 شيكل قيد الدراسة بعد الوعد الذي قطعه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمكافحة رأس المال الأسود.

دعم كبير للخطوة

وبحسب مصادر مطلعة على الأمر، هناك دعم واسع النطاق من كبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك رئيس سلطة الضرائب، المحامي شاي أهارونوفيتش، لإلغاء مشروع القانون.

وقال المصدر: "ربما يكون ثقلهم وضغطهم في هذا الأمر هو ما أدى إلى هذا التقدم السريع في الخطة. كانت الحكومة تدفع منذ سنوات نحو الحد من استخدام النقد. كما أن رئيس سلطة "حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، المحامي إيليت أوستروفيتش ليفي، يدعم الأمر، كما أعرب كبار المسؤولين في وزارة المالية عن دعمهم لهذا الأمر".

وبموجب الاقتراح، يقترح ثلاث خطوات رئيسية لمكافحة رأس المال الأسود. وتتمثل الخطوة الأولى والأكثر إثارة للجدل في إلغاء أوراق النقد من فئة 200 شيكل، والتي تشكل وفقاً لـ(بنك إسرائيل) ما يقرب من 80% من قيمة الأوراق النقدية التي يحتفظ بها الجمهور.

ويعلن (بنك إسرائيل) أنه في غضون فترة قصيرة، سيتم إلغاء هذه الأوراق النقدية ولن يكون من الممكن استخدامها كعملة قانونية.

وسيتعين على حاملي هذه الأوراق النقدية الذهاب إلى البنوك واستبدالها بأوراق نقدية أخرى، أو إيداعها في حساباتهم المصرفية.

ويقول مؤيدو الخطة: "ستسمح هذه الخطوة بخفض كبير في النقد المتداول وستجبر المتهربين من الضرائب على الإبلاغ عنهم ودفع أموالهم إلى خزائن الدولة من أجل استبدال الأوراق النقدية أو إيداعها أو خسارتها".

والخطوة التالية هي عملية الإفصاح الطوعي، والتي من شأنها أن تسمح لأولئك الذين يحتفظون بمبالغ كبيرة من النقد بإيداعها على الفور، مع "الحصانة من التهم الجنائية المتعلقة بعدم الإبلاغ عن الدخل، ودفع ضريبة مخفّضة من دون عقوبات".

وقال آدم رويتر، رئيس شركة هيسونيم فاينانس، الذي وقع على اقتراح السياسة: "سوف يضطر مصممو المباني الذين تهربوا من الضرائب حتى الآن إلى التوقف عن اكتناز النقود، وسوف يكون لديهم العصا والجزرة لبدء دفع الضرائب بشكل قانوني".

وفي الأمد البعيد، تهدف الخطة إلى الوصول إلى مجتمع خالٍ تمامًا من النقود.

ووفقًا للخطة، سيتم تنفيذ جميع الخطوات في نفس الوقت، وإلا فإن "رأس المال الأسود سينتقل من المكان أ إلى المكان ب"، وفقًا لنوريت زئيفي، المهندسة ورائدة الأعمال وأحد الموقعين على الاقتراح.

انتهاك الخصوصية

ولكن هناك انتقادات لاقتراح إلغاء الورقة النقدية من فئة 200 شيكل، أولا، الافتراضات في الاقتراح حول مبالغ الضرائب التي سيتم جمعها مفرطة في التفاؤل، حيث يمكن استبدال بعض رأس المال بالتحول إلى أوراق نقدية أخرى أو أشياء ثمينة أو عملات رقمية لامركزية مثل بتكوين.

ولكن وفقا للمؤيدين، فإن قيمة أوراق الـ 100 شيكل المتداولة هي خُمس قيمة أوراق الـ 200 شيكل فقط. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت منظمة إجرامية، فيجب أن تبدأ في نقل حزم من أوراق الـ 100 شيكل وهذا يبدأ في خلق بصمة استخباراتية أكبر.

وتتطلب الخطة من (بنك إسرائيل) عدم زيادة كمية أوراق الـ 100 شيكل المتداولة، مما سيؤدي إلى قلة توفرها، وسيختار الناس استخدام الوسائل الرقمية بشكل أكبر".

كما أن أحد الانتقادات الموجهة إلى الخفض الكبير في استخدام النقد هو انتهاك الخصوصية، التي تسمح اليوم باستخدام النقد، حتى في الحالات المشروعة.

ويقول أنصار الخطة: "نعم، الحرية مهمة وهي تشمل أيضاً الحق في الخصوصية، ولكن في عالم رقمي حيث تتم جميع التحويلات في المقام الأول من خلال البنوك، هناك عدد قليل من المعاملات المعيارية بالنقود. لقد ماتت الخصوصية في معظمها بالفعل منذ عقود من الزمان، وأعطيناها كلها للشركات".

ورغم أنهم يعترفون بأن هناك بعض الضرر الذي لحق بما تبقى من الخصوصية. لكنهم يضيفون: "عندما تزن التكلفة مقابل الفائدة العظيمة في مكافحة رأس المال الأسود والمنظمات الإجرامية، فإن الأمر يستحق العناء".