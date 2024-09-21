مستجدات حرب الابادة على غزة في يومها 351

واصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر جديدة في قطاع غزة آخرها كان مجزرة ارتكبها في أحد مراكز النازحين في مدرسة الزيتون ج شرق مدينة غزة استشهد فيها 22 فلسطينياً وأصيب 30 آخرون، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد الشهداء من جراء استهداف مدرسة "الزيتون ج" ارتفع إلى 22 شهيداً، والجرحى إلى 30 جريحاً، وأن من بين الشهداء 13 طفلاً، و6 نساء، إضافة إلى جنينٍ عمره 3 أشهر فقط.

وفي سياق متصل، أصيب 30 شخصاً أغلبهم من الأطفال والنساء، في قصف استهدف منزلاً بخان يونس، كما استشهد شخصان وأصيب آخرون في قصف خيمة بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وخلال الساعات الـ24 الماضية ارتكب جيش الاحتلال 12 مجزرة، وصل منها إلى المستشفيات 119 شهيداً، و209 جرحى، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة بقطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه بحق المدنيين في غزة، لليوم الـ351 على التوالي، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا، إلى 41 ألفاً و391 شهيداً، و95 ألفاً و760 جريحاً، في بيان صادر عن وزارة الصحة بغزةؤاليوم السبت.

وفي نهاية اليوم حصلت الجزيرة على على صور من مسيرة إسرائيلية أسقطتها المقاومة في قطاع غزة تظهر انتهاكات نفذها جنود إسرائيليون بحق مواطنين فلسطينيين في منطقة خان يونس

الصور الإسرائيلية تظهر إجبار جنود إسرائيليين لفلسطيني أعزل على خلع ملابسه في أحد شوارع خان يونس كما تظهر تفجير منازل فلسطينية ومساحات واسعة من التدمير في خان يونس، و إلقاء قنبلة بشكل مباشر من مسيرة أخرى على فلسطيني أعزل جريح.