سلفيت: الاحتلال يهدم متنزها ويصادر ممتلكاته ويحطم أشجارا

اقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على هدم متنزه ومصادرة ممتلكات عامة في منطقة بير ابو عمار في قراوة بني حسان غرب سلفيت.



وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي ، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة "بئر أبو عمار" الواقع شمال غرب البلدة، برفقة جرافة وهدمت المتنزه واقتلعت "العشب الصناعي"، وصادرته، وكسرت أعمدة الإضاءة، والمقاعد، وخلايا الطاقة الشمسية، وحطمت الأشجار الحرجية.

وأشار عاصي الى أن منطقة "بئر أبو عمار" تتعرض لانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين اللذين يحاولون الاستيلاء على المنطقة لإقامة بؤرة استيطانية على حسابها.