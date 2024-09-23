182 شهيدا في قصف عنيف على الجنوب اللبناني

ارتفعت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على لبنان، إلى 182 شهيدًا و400 إصابة، أغلبهم من النساء والأطفال والطواقم الطبية، بعد غارات وصفت بأنها الأعنف منذ أسبوع، بينما هدد جيش الاحتلال على لسان المتحدث باسمه بتعمق القصف أكثر في الأيام القادمة ليصل إلى عمق لبنان.

و رصدت كاميرات وسائل إعلامية حركة نزوح جماعية لعائلات من الجنوب باتجاه الشمال بعد أن أصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامرا بإجلاء منطقة البقاع، حيث نفذ جيش الاحتلال منذ الصباح الباكر أكثر من 300 غارة جوية على جنوب لبنان ومنطقة البقاع .

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن هناك حركة نزوح كثيفة على طرقات مدينة صيدا فيما علقت الدراسة في الجامعات والمدارس حتى إشعار آخر، وتوقفت حركة المرور على المدخل الجنوبي للمدينة "بسبب نزوح الأهالي من عدد من القرى والبلدات الجنوبية التي تستهدفها طائرات الاحتلال.