مستجدات حرب الابادة الجماعية على غزة في يومها 354

في أخر ساعة من مستجدات العدوان على قطاع غزة قصفت مدفعيات الاحتلال محيط مربع أبو شريعة بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة، كما لا زال الطيران المروحي الإسرائيلي يطلق النار على مواصي خانيونس غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وقال مصدر في الدفاع المدني صباح اليوم إنّ طواقمه استطاعت انتشال 5 شهداء وأكثر من 10 إصابات جراء استهداف منزل لعائلة "أبو حرب" في منطقة قيزان النجار، بالإضافة إلى انتشال شهيدين و5 إصابات بعد استهداف منزل لعائلة "أبو جربوع" في منطقة التحلية، بالشيخ ناصر بمدينة خانيونس.

كما تمكنت طواقم الدفاع المدني من إنقاذ حياة امرأة وطفلتها من عائلة "الشوا" بعد أن كانتا محتجزتين تحت أنقاض العمارة التي انهارت بمنطقة الشيخ رضوان، في ظل استمرار القصف على شمال قطاع غزة حيث قصفت طائرات الاحتلال منازل المواطنين في مدينة بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة.

كما استهدف القصف المدفعي المناطق الجنوبية والشمالية الغربية لمدينة غزة، مع استمرار اطلاق القذائف من الزوارق البحرية التابعة للاحتلال على طول الشاطيء غرب مدينة غزة .