قيادي عسكري بأنصار الله للرسالة: فلسطين قضيتنا المركزية

أكد اللواء يحيى الحوثي القيادي العسكري في حركة أنصار الله أن اليمن ورغم ما يتعرض له من عدوان على عقد مضى؛ لكنه يصرّ على أن قضية فلسطين هي قضيته المركزية والأولى.

وشدد الحوثي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" على أن اليمن كان جزءا من جبهة الإسناد المقاوم في المنطقة؛ التي نجحت في توجيه ضربات مؤلمة وأشغلت الاحتلال طيلة الأشهر الماضية.

ووصف معركة طوفان الأقصى بالحدث والزلزال الكبير؛ الذي أربك العالم، وأعاد من خلالها القضية الفلسطينية لتكون قضية مركزية لكل دول العالم وخاصة العالم العربي والإسلامي، وعلى وجه الأخص في دول محور المقاومة.

وأضاف أنّ الطوفان أظهرت عجز وفشل وضعف الاحتلال خلال ما يقارب العام، ولم ينجح رغم آلة الدمار والقتل من السيطرة على غزة أو القضاء على المقاومين، وحركة حماس، والفصائل كافة بغزة.

وتابع: "هذا يدل على أنّ هناك كان تخطيط وتدريب وعمل طويل، قام به المقاومون في غزة، وما يقوم به الشعب الفلسطيني هو تحرير لكل الأمة المكبلة والمقيدة، وليس فقط لفلسطين".

وفي سياق ذي صلة، قال الحوثي إنّ استمرار القتال في غزة، تأكيد على أنّ هناك قدرات وإمكانات جهزّت لها طيلة السنوات الماضية، بإمكانات وقدرات بسيطة، نجحت من خلالها كسر وتحطيم هيبة أمريكا و (إسرائيل) ومن خلفهما الدول الغربية الداعمة لمشروعهما.

وأوضح أنّ المقاومة نجحت في تحقيق أهدافها، وفي إفشال تحقيق هدف الاحتلال، في هذه المعركة التي لا تزال مستمرة، برغم التضحيات والخراب والدمار الذي ألحقه الاحتلال عبثا في محاولة إخضاع المقاومة.