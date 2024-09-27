خلال أسبوع.. 110 أعمال للمقاومة في الضفة والقدس

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، وأسفرت عن إصابتين في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة لاستشهاد 3 فلسطينيين.

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى" 110 أعمال للمقاومة في الضفة والقدس خلال الفترة ما بين 20 حتى 26 أيلول/سبتمبر الجاري.

ونوه مركز "معطى" في بيانٍ له تلقته "الرسالة نت"، اليوم الجمعة، إلى أن عمليات المقاومة أسفرت عن جريحين إسرائيليين.

وأوضح أن عمليات المقاومة شملت 22 إطلاق نار واشتباك مسلح، 18 عملية تفجير عبوات ناسفة، وعمليتي إعطاب آليات عسكرية أو مركبات للمستوطنين، و3 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها 54 عمليات إلقاء زجاجات حارقة، إلى جانب خروج 5 مظاهرات منددة بجرائم الاحتلال، و6 عمليات صد لاعتداءات المستوطنين.