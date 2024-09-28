تطورات اليوم الـ358 من (طوفان الأقصى)

دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف انطلاقها، يومها الـ358، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

واستأنف جيش الاحتلال يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول عدوانه على القطاع بعد هدنة إنسانية استمرت سبعة أيام.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 41495 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 96006، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

7:54 سلسلة غارات جوية إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

7:52 غارات إسرائيلية على محيط مدينة بعلبك وعلى بلدة الخضر في البقاع شرقي لبنان

7:51 غارات إسرائيلية على محيط مدينة بعلبك وعلى بلدة الخضر في البقاع شرقي لبنان

7:47 سقوط عدة قذائف مدفعية على منطقتي وادي العرايس والمصلبة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

7:41 استشهاد المواطن موسى ابو مدين نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي استهدف الطريق الفاصل بين مخيمي المغازي والبريج

7:39 مصادر لوكالة "صفا": سماع أصوات انفجارات في مستوطنات قرب رام الله

7:37 صفارات الإنذار تدوي في قرب رام الله

7:31 شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

7:12 وسائل إعلام لبنانية: عدوان إسرائيلي واسع تعرضت له الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الليل

6:38 غارات إسرائيلية على بلدات تمنين وطاريا ومشغرة في البقاع شرقي لبنان

6:22 انسحاب قوات الاحتلال من بلدة جبع جنوب جنين بعد مداهمة العديد من المنازل واعتقال كل من محمود خالد علاونة ومحمد فايز بداد والطفل معتز فرج خليلية وعمه محمد خليلية وأبو سامر العيد

6:20 قصف مدفعي إسرائيلي شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة

6:19 صفارات الإنذار تدوي في محيط صفد

6:17 وسائل إعلام لبنانية: اندلاع حريق جراء استهداف محطة وقود في منطقة الكوكودي في الضاحية الجنوبية لبيروت

6:07 وسائل إعلام لبنانية: اندلاع حريق من جراء استهداف محطة وقود في منطقة الكوكودي في الضاحية الجنوبية لبيروت

5:32 المقاومة الإسلامية في العراق:

هاجم مجاهدونا بالطيران المسيّر هدفاً حيوياً في الجولان المحتل

5:29 المقاومة الإسلامية في العراق:

هاجم مجاهدونا هدفاً حيوياً شمال اراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر

4:40 وغارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بلدات عدة في البقاع اللبناني

4:25 وسائل إعلام لبنانية: العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يجري عبر طائرات وبوارج حربية

4:19 وسائل إعلام لبنانية: غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

4:17 طائرة كواد كوبتر إسرائيلية تطلق النار شرقي المغازي

4:14 غارة جوية إسرائيلية على أرض أبو مهادي غربي النصيرات

4:01 موجة جديدة من القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

3:42 وسائل إعلام لبنانية: أكثر من 30 غارة إسرائيلية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية

3:40 بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق :

هاجم مجاهدونا هدفاً عسكرياً شمال اراضينا المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية

3:07 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبع جنوب جنين

2:49 غارات عنيفة وانفجارات تهز بيروت جراء قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية

2:40 غارات إسرائيلية تستهدف مباني بمناطق الكفاءات والشويفات والحدث والليلكي بضاحية بيروت الجنوبية

2:37 بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق :

هاجم مجاهدونا هدفاً حيوياً في جنوب اراضينا المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر

2:30 غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت

2:24 وسائل إعلام لبنانية: غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة الشويفات جنوبي لبنان

2:21 غارات إسرائيلية متتالية على مناطق الشويفات والحدث والليلكي في ضاحية بيروت الجنوبية

2:09 غارات إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

2:04 غارات إسرائيلية على مناطق طاريا والنبي شيت وجنتا بالبقاع شرقي لبنان

2:02 الوكالة الوطنية للإعلام: 11 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت حتى الساعة

1:57 حزب الله: لا صحة لادعاءات العدو الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية قبل قليل

1:55 غارات إسرائيلية متتالية على منطقة البقاع شرقي لبنان

1:47 غارة جديدة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

1:43 الوكالة الوطنية للإعلام: سلسلة غارت إسرائيلية على مبان في منطقة الليلكي الحدث بالضاحية الجنوبية

1:33 غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

1:27 مجدداً.. صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها

1:23 صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها

1:17 وسائل إعلام لبنانية: طيران الاحتلال الاسرائيلي استهدف منطقة الشبريحا شمال مدينة صور جنوب لبنان

1:09 غارة إسرائيلية سابعة خلال أقل من ساعة على ضاحية بيروت الجنوبية

1:07 غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

1:05 وسائل إعلام لبنانية: طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة على منطقة الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية

00:59 شهيدان ومصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة "أبو حرب" في "بلوك سي" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهما:

محمود أبو حرب

طارق أبو حرب

00:46 وسائل إعلام لبنانية| غارات إسرائيلية استهدفت بلدات جويا وعيتيت والسماغية ومعركة جنوبي لبنان

00:43 غارة إسرائيلية على منطقة الليلكي في ضاحية بيروت الجنوبية

00:42 قوات الاحتلال تنسف مبانٍ سكنية في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة

00:38 غارات جوية إسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت

00:34 وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 6 والجرحى إلى 91 بينهم حالات حرجةً

00:30 إصابات بقصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة "حرب" في "بلوك سي" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

00:29 الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على بلدة مجدل زون في القطاع الغربي جنوبي لبنان

00:27 غارة جوية إسرائيلية على "بلوك سي" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

00:15 قوات الاحتلال تقتحم بلدة إذنا غربي الخليل

00:13 وسائل إعلام لبنانية: الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدف بلدات كفركلا و مجدل زون و أطراف عيتيت جويا جنوبي لبنان

00:04 إصابة ثلاثة نازحين جراء إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية صوب خيام النازحين في منطقة مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

00:00 وسائل إعلام لبنانية: الطيران الحربي الإسرائيلي يغير على بلدة رشاف ومجرى نهر الليطاني في أطراف دير سريان وزوطر و أطراف العيشية جنوبي لبنان