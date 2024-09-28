البرلمان العربي يدعو لموقف موحد لوقف العدوان على غزة

دعا البرلمان العربي، اليوم السبت، إلى بناء موقع عربي وإفرقي موحد، لتكثيف الضغط على "إسرائيل" ووضع حد لعدوانه على غزة، وجرائمه التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال.

وقال رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، خلال مؤتمر منعقد في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، إن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى أكبر وأبشع مجزرة عرفها التاريخ على مدار ما يقرب من عام كامل.



وأردف "العسومي" أن غزة تتعرض لإبادة على مرأى ومسمع من العالم، الذي لم يحرك ساكنا لوقف هذه المجازر، منددا بمواقف الدول التي ما تزال تدعم الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء.



واستنكررئيس البرلمان العربي الموقف الدولي المتخاذل تجاه العدوان المستمر على قطاع غزة، والأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن هذه الجرائم التي تمثل وصمة عار على جبين الإنسانية.



وتابع أن "جرائم الاحتلال لم تكشف للعالم فقط عن مدى بشاعة المحتل وإجرامه وعنصريته، وإنما أثبتت كذلك أن النظام العالمي الحالي القائم على المعايير المزدوجة والنفاق الدولي، ليس مؤهلًا لنشر وتحقيق السلام وإخماد آلة القتل والتدمير".

وتتواصل حرب "إسرائيل" وجريمة الإبادة الجماعية، التي تُنفذها قوات الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية والمدنيين والنازحين في قطاع غزة، اليوم السبت، في يومها الـ 358 على التوالي، تزامنًا مع تواصل قصف واستهداف المنازل المأهولة وارتكاب مجازر جديدة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري المستمر على قطاع غزة إلى 41 ألفًا و586 شهيدا، بالإضافة لـ 96 ألفًا و 210 مصابًا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.