وقفة للمخاتير والشيوخ في غزة تقرر رفع الغطاء العشاري عن اللصوص وقطاع الطرق

أكد التجمع العشاري للقبائل والعائلات الفلسطينية في وقفة له رفضه لانتشار ظاهرة قطع الطرق وسرقة المساعدات معلنين رفع الغطاء العشائري عن المشاركين في الجريمة ودعم محاسبتهم، واصفين هذا العمل بالمشين والعنجهي .

وخاطب المجتمعون في وقفتهم أبناء شعبنا المناضل والذي يعاني ظروفا سيئة لم يتعرض لها أي بشر، في الوقت الذي تطل علينا فئة مأجورة خارجة عن عادات وتقاليد شعبنا وأخلاقه ودينه من نهب وسرقة للبيوت وقطع لطريق القوافل والمساعدات المتوجهة لمناطق النزوح وتقديم العون لأبناء شعبنا في هذه الظروف الصحبة.

وأضافوا أنهم في تجمع القبائل في كل مناطق قطاع غزة يحملون هذه الجهة المسؤولية الكاملة عن كل الأضرار التي تلحق بقوت ومقدرات الشعب والتخريب المتعمد لها، وبأنها أعمال تخدم الاحتلال ومخططاته، مطالبين قوات الأمن بالقيام بواجبهم وأخذ كل التدابير التي تساهم في القضاء عليها.

وأكد المجتمعون على دعوة شيوخ القبائل لنبذ هذا السلوك، معتبرين هذه الفئة متفقة مع أهداف العدو ومرفوع الغطاء عنها عشائريا واجتماعيا ، مطالبين أبناء الشعب بعدم التماهي مع الاشاعات والأخبار الكاذبة التي يروج لها الاحتلال عن طريق هذه الفئة الضالة .

ودعى العشائر والعائلات ومن لهم أبناء متورطين في هذه القضية بأن يرفعوا الغطاء العشائري عنهم محذرين هذه الفئة ومعتبرين ما تفعله خيانة للوطن والدين .