استشهاد المطارد عبد الحكيم شاهين وحماس تدين ملاحقته من قبل أجهزة السلطة

استشهد اليوم المطارد عبد الحكيم شاهين (33عاما) وخطف جثمانه من قبل قوات الاحتلال، خلال اشتباك داخل البلدة القديمة في نابلس .

يذكر أن أجهزة السلطة لاحقت الشهيد أمس في محاولة لاعتقاله وأطلقت النار عليه وخرج في فيديو منشور يؤكد استمراره بالمقاومة ويرفض تسليم نفسه أو العروض التي قدمت له.

وفي ذات السياق نعت حركة حماس الشهيد شاهين في بيان لها لافتة إلى أن استمرار ملاحقة أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، للمقاومين ومصادرة أسلحتهم وكشف عبواتهم، وإطلاق النار عليهم ومحاولة اعتقالهم، هي ممارسات مدانة ومستنكرة، وخارجة عن كل الأعراف والقيم الوطنية.

وأكدت حماس على أن هذه الممارسات اللاوطنية تتعارض مع مهام الأجهزة الأمنية في حماية شعبنا والدفاع عن المواطنين في مواجهة إجرام الاحتلال الذي يسفك الدماء في الضفة وغزة، لا سيّما في ظل معركة طوفان الأقصى المجيدة.

ودعت الحركة في نهاية بيانها قيادة السلطة لكف يد أجهزتها الأمنية عن مقاومينا الأبطال في الضفة الغربية، ووقف تغولها على شعبنا الذي يمارس حقه الطبيعي في مواجهة الاحتلال، فشعبنا الفلسطيني الذي يعاني ويلات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه، ويتطلع للحرية والاستقلال، في أمسّ الحاجة لسلطة تحميه وتدعم خياره في المقاومة، لا سلطة تقمعه خدمة للاحتلال وقطعان مستوطنيه على حد تعبير البيان.