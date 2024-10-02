المرشد الإيراني يوجه عدة رسائل بعد الهجوم الصاروخي على (إسرائيل)

هدد المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، برد أقوى وأكثر تدميرا إذا "ارتكب الصهاينة أي أخطاء"، مؤكدًا أن إيران لن تتساهل بشأن كرامتها وعزتها، في إطار تعقيبه على الهجوم الإيراني على "إسرائيل" مساء أمس.

وقال المرشد الإيراني خلال تصريحات إعلامية، إن تواجد الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالمنطقة هو سبب الحروب، وخروجهم يعني انتهاء الحروب وعيش دول المنطقة بسلام.

وأردف "خامنئي": "لقد تحملت طهران تحملت مرارة ضبطب النفس لفترة من الوقت، إلا أنها رأت أن هذا ليس خيارا مناسبا، مضيفا أن خسارة الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، لم تكن بسيطة.

وكان "خامنئي" قد كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صباح اليوم الأربعاء، منشورًا باللغة العبرية، وصف به الاحتلال الإسرائيلي بـ "النظام الصهيوني المتهالك والمتعفن".

وقال المرشد الإيراني في منشوره "بعون الله ستصبح ضربات الجبهة الانتفاضة أقوى وأشد إيلاما على جسد النظام الصهيوني المتهالك والمتعفن".

ومساء أمس الثلاثاء، شنت إيران قصفا صاروخيا مكثفا طال تل أبيب والقدس المحتلة، والجنوب ،وجميع أنحاء فلسطين المحتلة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه ضرب أهدافا عسكرية مهمة في قلب "اسرائيل" بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال كل من إسماعيل هنية، وحسن نصر الله، على حد وصفه.

وقال "الحرس الثوري"، في بيان رسمي له، إن هذه العملية التي "نفذناها جاءت بناءً على قرار صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وبدعم مباشر من الجيش الإيراني.".