جماعة الأخوان المسلمين تدعو العالم إلى التظاهر والغضب ضد حرب الإبادة

وجهت جماعة الأخوان المسلمين على لسان المتحدث الرسمي لها صهيب عبدالمقصود نداء إلى جماهير أمتنا الإسلامية مع قرب مرور عام على طوفان الأقصى قائلا:" تدعو الإخوان المسلمون جماهير أمتنا وكل أحرار العالم إلى إعلان الغضب والتظاهر وعقد الفعاليات الحاشدة ضد حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة؛ وذلك استجابة لدعوة حركة المقاومة الإسلامية حماس"

وطالب بأن تكون أيَّام: (الجمعة 4/ 10 -السبت 5/ 10-الأحد 6/ 10 -الإثنين 7/ 10) أياماً لفعاليات إحياء الذكرى في كلّ الشوارع والمدن والعواصم العربية والإسلامية والعالمية"

وأوضح عبد المقصود أن الفعاليات تعقد تحت شعار(طوفان نحو التحرير) دعماً للشعب الفلسطيني، ورفضاً للعدوان الصهيوأمريكي وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزَّة، وللضغط من أجل وقف الحرب على لبنان والإرهاب الإسرائيلي فى المنطقة.

وأكدت جماعة الإخوان المسلمون فى هذا الصدد على الواجب الإنساني والدينى والقانوني من أجل دعم الشعب الفلسطينى فى تحرير أرضه ورد العدوان. فقضية فلسطين قضية عادلة بموجب الشرائع السماوية والقانون الدولي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان. .

وأضاف عبد المقصود:" ومن هنا؛ وبعد مرور عام من المذابح والانتهاكات؛ تهيب جماعة الإخوان بكافة الدول والحكومات ومنظمات المجتمع الدولي والمدني وأحرار العالم أن يصعدوا فى مقاومة الإرهاب الإسرائيلي كل حسب موقعه، فعام من المذابح يكفى لتحريك ضمير العالم ولا يترك عذرا فى تقديم الدعم لفلسطين" .