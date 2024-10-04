خامنئي: طوفان الأقصى حق مشروع للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال

قال مرشد الثورة الإسلامية في إيران علي الخامنئي، ظهر اليوم الجمعة، إن عملية "طوفان الأقصى" كانت حركة صحيحة، مؤكدًا أنها حقٌ مكفول للشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه.

واعتبر "خامئني" في كلمةٍ له خلال مراسم تأبين الشهيد حسن نصر الله، إن أي تهاون في دعم فلسطين هو خيانة للأمة الإسلامية، مؤكدًا أن الواجب الديني والإنساني يحتم على جميع الشعوب الوقوف في وجه الاحتلال.

وأوضح أن هذه العملية العسكرية تُعد أقل ما يمكن القيام به في مواجهة مجازر الكيان المحتل، مُشيرًا إلى أن سياسة المستكبرين والطغاة تقوم على زرع الفرقة والفتن بين المسلمين.

وشدد أن عدو الأمة الإسلامية هو نفسه عدو الشعب الفلسطيني واللبناني واليمني، مُعتبرًا أن الدفاع عن الأراضي المحتلة حقٌ مقدس.

وأوضح "خامئني"، أن الشعب الفلسطيني يمتلك كامل الحق في الانتفاض في وجه المحتل الذي أهدر حياته، مُطالبًا بتصعيد المقاومة وعدم الاستسلام للضغوط.

وانتقد المرشد بشدة من يوجهون انتقادات لللبنانيين على مساندتهم لأشقائهم الفلسطينيين، مُشيرًا إلى أن خطوة القوات المسلحة الإيرانية في دعم غزة ليست مجرد دعم عسكري، بل تمثل التزامًا أخلاقيًا وشرعيًا.

وذكّر بأن "طوفان الأقصى" هو تحرك مشروع وطبيعي يهدف إلى تحرير الأرض، داعيًا كل الأحرار في العالم إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الاحتلال الإسرائيلي والانتصار لقضية فلسطين في جميع الساحات.

ويتواصل العدوان العسكري الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 364 على التوالي، تزامنًا مع تصعيد إسرائيلي بحق المدنيين والنازحين واستهداف الخيام والشقق والعمارات السكنية المأهولة.

في المقابل، دخل العدوان العسكري الإسرائيلي على لبنان، الجمعة، يومه الـ 12 تواليًا، تزامنًا مع استمرار عمليات القصف الجوي والبري، لا سيما الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية "بيروت"، وقرى وبلدات الجنوب اللبناني.