بذريعة الاحتفال بالأعياد.. الاحتلال يغلق الحرم الابراهيمي 5 مرات هذا الشهر

قال غسان الرجبي مسؤول الحرم الابراهيمي، إنّ الاحتلال سيغلق الحرم خمسة مرات هذا الشهر، بزعم الاحتفال بالأعياد اليهودية.

وأوضح الرجبي لـ"الرسالة نت" أن الاحتلال اغلق المسجد اليوم، للمرة الأولى ضمن هذه المرات؛ التي تهدد باغلاق المسجد.

وأكدّ الرجبي ان المسجد يتعرض لاقتحامات ويعكس الاحتلال فيه ابشع صور التقسيم الزماني والمكاني، تبعا لقوله.

وبين أن الاحتلال يسمح للجماعات المتطرفة باقتحام الحرم بشكل واسع، مع اغلاق مشدد وفرض المزيد من الحواجز.

وأكدّ أن الاحتلال يغلق المناطق الشرقية الجنوبية الغربية للحرم منذ السابع من أكتوبر، كما يفرض بوابات الكترونية وأطواق حديدية وحواجز حول الحرم الابراهيمي.

وأضاف: "الحرم في حالة حصار دائم، وتشديد مستمر، ولا يوجد لدى الاحتلال نيّة بتخفيف هذه القيود".

وتابع الرجبي: "لم تنفك المحاولات الإسرائيلية للسيطرة الكاملة على الحرم؛ لكننا لن نستسلم وسيبقى المكان إسلامي، فهو شقيق المسجد الأقصى ولن نتخلى عنهما".