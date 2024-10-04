نقف مع مقاومة لبنان وبلادنا موضع طمع إسرائيلي

ثمن القيادي في الحركة الإسلامية بادي الرفايعة، دور المقاومة الإسلامية في لبنان، "نقف مع كل الذين يقفون اليوم ضد مشروع الاحتلال، ويواجهون عربدته".

وأكدّ الرفايعة لـ"الرسالة نت"، أنّ هذه العربدة تستهدف المنطقة بأسرها، "والأردن ليس بعيدا عن هذه الأطماع؛ التي يستهدف الاحتلال من خلالها بلادنا".

وأشار لوجود مؤشرات رسمية لدى الدولة، ترى خطورة المرحلة والأطماع في المنطقة، خاصة في ظل معاندة حكومة اليمين للوضع بالمنطقة، ورغبته الجامحة لحسم المشروع الإسرائيلي القائم على الانقضاض على الشعب الفلسطيني، والتهام المزيد من الأراضي العربية.

وجدد دعوته لموقف رسمي عربي شامل، يساند الشعب الفلسطيني ويقف مع لبنان، خاصة في ظل الغطرسة غير المسبوقة التي يقوم بها الاحتلال بالمنطقة.