مستجدات العدوان على قطاع غزة لليوم الــــ 364

ارتقى 21 شهيدًا جرّاء غارات نفذها طيران الاحتلال على مناطق متفرّقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. كما دوت صافرات الانذار في غلاف غزة نتيجة إطلاق صاروخين من قبل المقاومة .

قالت وزارة الصحة في اليوم الـ364 للحرب الإسرائيلية على القطاع، إنّ الاحتلال ارتكب 3 مجازر، وصل منها للمستشفيات 14 شهيدًا، و50 إصابة في آخر 24 ساعة.

وأشارت إلى أنّ حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر بلغت 41,802، والجرحى 96,844.

وذكرت مصادر طبيّة أن شهيدًا ارتقى إثر قصف من مسيّرة إسرائيلية على حي السلاطين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. كما ارتقى 4 شهداء في قصف منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة، كما انتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدا و7 إصابات جراء استهداف منزل لعائلة "نبهان" كان تعرض للقصف سابقًا في منطقة جباليا البلد شمال القطاع، كما جرى نقل إصابتين بعد قصف إسرائيليّ عند دوار الشيخ زايد في بيت لاهيا.

وفي خانيونس انتشل الدفاع المدني جثمان الطفل ماجد منتصر الفرا، وجثمان الشاب أحمد صالح الفرا من منزلهما الذي قصفه الاحتلال قبل يومين في جنوب المدينة، بالإضافة إلى انتشال جثمان الشهيد أحمد حسام الطويل من منزل عائلة "البشيتي" الذي قصفه الاحتلال مؤخرًا في منطقة معن.