مقررة أممية: ما يحدث بفلسطين يفوق الإبادة الجماعية

صرحت المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الانسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم السبت، أن ما يحدث في فلسطين لا يمكن وصفه، وهو أكثر من الإبادة الجماعية، تزامنا مع مرور عام على الحرب بغزة.



وقالت "ألبانيز" خلال تصريحات إعلامية إن "إسرائيل تسعى للقضاء على الفلسطينيين، عبر التصعيد الدائم للعنف والقتل"، مشددة ضرورة ووقف الإبادة الجماعية بحقهم.

وشددت على ضرورة تحمل أعضاء هيئة الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين لوقف الإبادة الجماعية، محذرة من تفاقم الأوضاع في حال عدم تحمل كل الأطراف مسؤوليتها تجاه ما يحدث بفلسطين.

وأكدت المقررة الأممية على ضرورة إجبار الدول على احترام القانون الدولي وتطبيق قراراته، ووقف الإبادة الجماعية بحق أي شعب في العالم، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي فشل في تطبيق ذلك.



وما تزال لدول الغربية تغض النظر عن جرائم "اسرائيل" ضد الفلسطينيين، فيما بالوقت ذاته عادت القضية الفلسطينية لصدارة المشهد الدولي، وتصاعدت الأصوات الداعمة للحقوق الفلسطينية، بحسب "ألبانيز".



وأشارت إلى خسارة الكثير من الأحزاب الأوروبية في الانتخابات، نتيجة عدم دعمها لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بأحوال الأسرى في سجون الاحتلال، ذكرت "ألبانيز" أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات ممنهجة وظروف صعبة لا يمكن وصفها وتخالف حقوق الإنسان، ما يستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي.



وشددت على أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني، واستمرار نضاله في الداخل والخارج في وجه نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، حتى نيل الحرية والاستقلال، وحق تقرير المصير، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ودعت لضرورة وقف الازدواجية في تطبيق القانون الدولي، واتخاذ مواقف جماعية لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة عبر القضاء على نظام الفصل العنصري وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.

وفي إطار حديثها عن القدس تزامنا مع موسم الأعياد اليهودية، حذرت المقررة الأممية من خطورة الأوضاع في مدينة القدس، عبر انتهاك حكومة الاحتلال الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وأردفت أن الاحتلال ينتهك حقوق الفلسطينيين بالقدس، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، ومحاربة وجوده.

ولفتت خلال حديثها عن محاولات منع الاحتلال دخولها فلسطين عدة مرات خلال عملها، مؤكدة أنه ليس من حق "إسرائيل" منعها من دخول الأراضي الفلسطينية، مطالبة بأن تتوقف عن هذه الإجراءات المخالفة للقانون الدولي.



وتواصل "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم الـ 365 تواليًا، في ظل استمرار أعمال القتل والإبادة وتدمير شامل لكل مقومات الحياة في القطاع.



وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,825 شهيدًا و96,910 إصابات منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطية في قطاع غزة نشرتها اليوم السبت.