مسؤول عراقي للرسالة: الاحتلال كاذب ومضلل في روايته بتحرير ايزيدية بغزة



كذّب النائب العراقي حسن فدعم الجنابي، مزاعم الاحتلال بتحرير امرأة ايزيدية من قطاع غزة.

وقال النائب العراقي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إنّ هذا الاحتلال معروف بأكاذيبه وأضاليله، وندرك أنه يمارس الخداع على الرأي العام العالمي، وهذه المرأة لم تكن مختطفة أساسا ليدّعي تحريرها.

وأوضح الجنابي، أنّ الاحتلال قتل زوج هذه المرأة من خلال استهدافه، فيما وفرّت الأجهزة المختصة في غزة الحماية الكاملة لها، لحين طلبت هي بمحض ارادتها مغادرة القطاع، وتم التنسيق لها من طرف الجهات المختصة في القطاع؛ لمغادرته.

وبين أن الجهات العراقية الرسمية تدرك بأن ما يروجه الاحتلال محض كذب وافتراء، وأنّ المرأة اليزيدية كانت تقطن في غزة مع أهل زوجها وبشكل طبيعي، وأن خروجها من القطاع نابع من استهداف الاحتلال لمنزلهم واستشهاد زوجها.

وذكر الجنابي أن الاحتلال لو كان قادرا على تحرير الأسرى، لفعل ذلك مع أسراه الذين لا يزالون تحت قبضة المقاومة والمقاومين، رغم كل ما يبذله المحتل بالتعاون مع استخبارات الدول العالمية؛ لمحاولة الكشف عن أماكنهم.