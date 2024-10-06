مقتل مجندة وإصابة 9 في عملية إطلاق نار ببئر السبع

قتلت مجندة إسرائيلية وأصيب تسعة آخرون في عملية إطلاق نار وطعن في مدينة بئر السبع، جنوبي فلسطين المحتلة. وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأكدت القناة /14/ العبرية مقتل مستوطنة إسرائيلية جراء إصابتها الحرجة، وإصابة سبعة آخرين، جراء عملية إطلاق النار في مدينة بئر السبع.

وقالت القناة /12/ الإسرائيلية أن شخصا أطلق النار على المستوطنين في مدينة بئر السبع، ما أدى لإصابة سبعة منهم، بينهم إصابة خطيرة.

وأفادت القناة /13/ العبرية بإصابة إسرائيليين أحدهم بجروح خطيرة، جراء عملية إطلاق نار في محطة الحافلات في بئر السبع واستشهاد المنفذ.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة 3 أشخاص أحدهم بحالة حرجة، جراء عملية إطلاق نار في بئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة.

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التحقيق جار في احتمال أن يكون الهجوم في بئر السبع مزدوجا بين إطلاق نار وطعن.

يتبع ...