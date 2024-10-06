(أبو عبيدة) يُبارك عملية بئر السبع ويصف منفذها: (أحد أبطالنا بالداخل)

بارك الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة العملية المزدوجة التي وقعت في المحطة المركزية بمدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة عصر اليوم الأحد، واصفا منفذها بـ "أحد أبطالنا بالداخل".

وقال أبو عبيدة، في تصريح مقتضب عبر منصة "تليغرام" مساء اليوم الأحد: "نبارك عملية بئر السبع النوعية التي نفذها أحد أبطالنا من الداخل المحتل".

وأضاف: "إن ثقتنا بوطنية أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة عام 48 ثابتةٌ لم تتزحزح، ونحن على يقين بأن شباب الداخل قادرون على اجتراح الوسائل الكفيلة بإيلام المحتل وإسناد أبناء شعبهم في غزة المكلومة بشتى الطرق الممكنة".