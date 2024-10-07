القسام تنفذ مجموعة عمليات ضد قوات الاحتلال في عدة محاور من قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم أن مجاهديها تمكنوا من قنص جندي صهيوني شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت الكتائب ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة التوام شمالي مدينة غزة

كما قالت القسام في إعلانها: تمكنا من استهداف قوة صهيونية من 10جنود بعبوة مضادة للأفراد وأوقعناهم بين قتيل وجريح شمال مدينة غزة وقد رصد مجاهدينا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

ولفتت القسام إلى أن مجاهديها تمكنوا من استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة "التوام" شمالي مدينة غزة. كما استهدف المجاهدون مستوطنة "سديروت" بعدد من صواريخ "رجوم" قصيرة المدى عيار 114ملم.

وأضافت القسام أنها تمكنت بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس وعدد من فصائل المقاومة، من قصف جميع المواقع العسكرية المهمة في محور "نتساريم" بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل و الصواريخ من عيار 107 ملم.

وخاص مجاهدو القسام خلال اليوم، اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة غربي معسكر جباليا شمالي القطاع، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم.

يذكر أنه وفي صباح اليوم وتزامنا من الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى، قصفت كتائب القسام عمق الاحتلال مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخية من نوع "مقادمة" "M90"، وذلك ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء الشعب الفلسطيني.