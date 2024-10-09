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^200 مثال: غزة العزة

42,010 شهداء و97,720 مصابًا منذ بدء العدوان

الصحة: 45 شهيدًا و130 إصابة في القطاع خلال 24 ساعة

الرسالة نت _غزة

أفادت وزارة الصحة في غزة، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 45 شهيدًا و130 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الأربعاء، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,010 شهداء و97,720 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابطها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها. 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297324

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