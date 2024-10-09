حماس: عملية الخضيرة رسالة مفادها جذوة المقاومة مشتعلة وضرباتها في العمق مستمرة

أكدت حركة حماس أن عملية الطعن البطولية التي وقعت ظهر اليوم الأربعاء في مدينة الخضيرة المحتلة، هي رسالة بليغة مفادها أن إجرام الاحتلال في غزة والضفة، لن يمر دون عقاب، وأن جذوة المقاومة ستبقى مشتعلة، وأن ضرباتها في العمق مستمرة.

وذكرت في بيان وصل "الرسالة نت" أن هذه العملية أن عدوان الاحتلال لن يجلب له إلا الذعر والويلات، وأن مجازره بحق شعبنا، ستواجه بمزيد من الإصرار والتحدي والمقاومة.

وأشار إلى إن استمرار العمليات النوعية وتصاعدها بعد عام على معركة طوفان الأقصى، تثبت قدرة المقاومة على ضرب هذا العدو، وإفشال مخططاته لتصفية قضيتنا.

ودعت الحركة إلى مزيد من الضربات الموجعة للاحتلال، وإشعال ساحات المواجهة والتصدي بكافة السبل والأدوات، حتى وقف العدوان ودحر الاحتلال.