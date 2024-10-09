الاحتلال يتمادى في استهداف الصحافيين لمنع تغطية جرائمه في شمال غزة

استشهد المصور الصحافي محمد الطناني اليوم وإصيب الصحافي تامر لبد العاملين في قناة الأقصى، بالإضافة إلى استهداف مصور الجزيرة فادي الوحيدي بطلق ناري في الرقبة في استهداف مباشرمن طائرات الكواد كابتر لمركبة فريق العمل التابعة للقناة ، لمنع تغطية ونقل الجرائم التي تمارس على المدنيين هناك.

وقال مصدر طبي للجزيرة أن الوضع الصحي للمصور فادي الوحيدي حرج لإصابته بطلق ناري في العمود الفقري، علما بأن الاستهداف الإسرائيلي الجديد يأتي بعد إصابة مصور الشبكة علي العطار قبل يومين وهو الآن بحالة حرجة.

وقال صحافييون وشهود عيان أن الصحفيون الذين تم استهدافهم كانوا في أقرب نقطة لشمال غزة (دوار أبو شرخ) ، وأفادوا أن شمال غزة لا يتواجد فيه حاليا إلا عدد قليل جدا من الصحفيين ولا يتيح لهم الاحتلال التحرك ورصد عدوانه المستمر.

ودعت شبكة الجزيرة المجتمع الدولي بشكل عاجل لاتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة الصحفيين والمدنيين في غزة

وقالت أن الاستهداف المتعمد للصحفيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تحمي الصحافة بمناطق الحروب.