بلدية غزة: تدمير 75% من آبار المياه

أكدت بلدية غزة تضرر 75% من آبار المياه كليا أو جزئيا، بالإضافة إلى تدمير الاحتلال أكثر من 170 ألف طولي بشبكات الصرف الصحي، و105 آلاف من شبكات المياه بمدينة غزة خلال عام من العداون.



وأضاف المتحدث باسم بلدية غزة، عصام النبيه، في تصريح صحافي، أن الاحتلال دمر ما يزيد عن 80% من الآليات الثقيلة والمتوسطة لبلدية غزة.



وأشار "النبيه" إلى أن كثر من 160 ألف طن من النفايات تنتشر بمدينة غزة، لافتا إلى تسرب مياه الصرف الصحي بمختلف مناطق المدينة، ما أدى إلى كارثة بيئية وانتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنين.



وانعكست هذه الأضرار البليغة التي لحقت ببلدية غزة منذ بدء الإبادة الجماعية سلبا على واقع حياة المواطنين بمدينة غزة، وحالت دون وصول كميات المياه اللازمة لاحتياجاتهم اليومية، عدا عن تلوث أغلبها، وفقا لـ "النبيه".



وحول احتياجات بلدية غزة، أكد "النبيه" على الحاجة الماسة لإدخال الآليات الثقيلة؛ للقيام بالمهام العاجلة والطارئة التي يحتاجها المواطنون بمدينة غزة، مشددا على ضرورة توفير الوقود بكميات كافية.



وأردف "النبيه" أن "البلدية تحتاج إلى العديد من المستلزمات والمعدات المهمة لإصلاح وصيانة تمديدات وآبار المياه، وشبكات ومضخات الصرف الصحي".



ونبه على أن بلدية غزة بحاجة لعدد كبير جدا من الاحتياجات الميكانيكية والفنية والهندسية؛ التي تلزم لاستمرار عمل البلدية، وتخفيف معاناة المواطنين بالمدينة.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة لليوم الـ 370 على التوالي، في ظل استمرار وتصاعد المجازر بحق العائلات الفلسطينية والمدنيين في مختلف مناطق القطاع.



وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 42,065 شهيدًا، و97,886 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الخميس.