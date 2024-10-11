الصحة: 61 شهيدًا و231 إصابة في القطاع خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة في غزة، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 61 شهيدًا و231 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في بيان صحفي، يوم الجمعة، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,126 شهيدًا و98,117 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابطها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها، "اضغط هنا".