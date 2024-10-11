20 شهيدا في مجزرة جديدة في وسط مدينة جباليا

في آخبار أولية ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم جباليا بعد قصف الطائرات لمربع سكني في منطقة وسط جباليا ما أسفر عن ارتقاء 20 شهيدا حتى اللحظة، ولا زالت طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إلى مكان الحدث، ما يرفع حصيلة الشهداء في جباليا وحدها منذ ساعات الصباح الأولى إلى 38 شهيدا .

وفي احصائية آخيرة فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى إلى 53 شهيد منهم 38 في مخيم جباليا الذي يشهد عملية عسكرية منذ ستة أيام، حيث تواصل طائرات الاحتلال القاء القنابل والمتفجرات على المواطنين، مع عدم وصول إحصائية دقيقة لأعداد الشهداء نظرا لعجز طواقم وزارة الصحة والدفاع المدني من الوصول إلى عدد كبير منهم .