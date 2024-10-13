مستجدات أخبار المقاومة في الجنوب اللبناني

يواصل حزب الله التصدي لمحاولات جيش الاحتلال التوغل البري جنوب لبنان عبر استهداف جيش الاحتلال وآلياته بالصواريخ والعبوات الناسفة.

وتركزت محاولات جيش الاحتلال بالتوغل فجر اليوم في محيط موقع رامية وفقاً لعدة بيانات لحزب الله عن استهدافات بالمنطقة.

قال حزب الله إنه استهدف "بصاروخ موجه تجمعا لجنود العدو" الإسرائيلي في محيط موقع رامية، وأعلن عن تفجير عبوة ناسفة بجنود إسرائيليين والاشتباك معهم أثناء محاولتهم التسلل إلى بلدة رامية جنوبي لبنان

وفي بيان آخر أعلن عن استهداف بصاروخ موجه ضد آلية إسرائيلية مدرعة في محيط موقع رامية وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح، وأعلن قصفه بالمدفعية تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع تل شعر، وموقع خلة وردة ومستعمرة شوميرا برشقة صاروخية.

أفادت المصادر إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات بالجليل الأعلى شمالي فلسطين المحتلة، كما أعلن جيش الاحتلال أن سلاح الجو التابع له اعترض طائرة مسيرة قادمة من لبنان باتجاه شواطئ نهاريا.

وبالتوازي مع ذلك، دوت صفارات الإنذار في منطقة زرعيت في الجليل الغربي، واعلنت القناة 12 الإسرائيلية رصد إطلاق نحو 35 صاروخا فجر اليوم من لبنان باتجاه الجليل الغربي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جيش الاحتلال وسع الليلة الماضية عمليته البرية في جنوب لبنان، حيث بدأت فرقة عسكرية خلال الساعات القليلة الماضية عملية برية في إحدى مناطق الجنوب.