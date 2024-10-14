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الإعلامي الحكومي: الاحتلال ارتكب محرقة في مستشفى شهداء الأقصى

الرسالة نت - غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، فجر اليوم الاثنين، استشهاد 3 نازحين بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للمرة السابعة على التوالي خيام للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضح المكتب في بيان، أن القصف يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمحرقة التي يشنها جيش الاحتلال ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، مشيراً إلى ارتقاء حتى الآن 3 شهداء ووقوع 40 إصابة، من بينها إصابات خطيرة.

وحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المحرقة والجرائم المُمنهجة بحق المدنيين والنازحين في قطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف هذه المحرقة.

 

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غزة دير البلح طوفان الأقصى مستشفى شهداء الأقصى

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