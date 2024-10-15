استشهاد المنفذ.. مقتل إسرائيلي وإصابة 5 بعملية إطلاق نار قرب أسدود

قتل شرطي إسرائيلي، وأصيب خمسة آخرون بجروح أحداها خطيرة، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار وقعت قرب مدينة أسدود المحتلة داخل أراضي عام 1948.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، وفق ترجمة وكالة "صفا" أن شرطيا إسرائيليا قتل جراء تعرضه لإطلاق نار نقل على إثرها إلى المستشفى ولم تتمكن الاطقم الطبية من إنقاذه.

وقالت القناة إن "شخصا أطلق النار تجاه السيارات المارة على الطريق رقم 4 بتقاطع بلدة يافنه جنوب أسدود، ما أدى لإصابة خمسة إسرائيليين إضافة للشرطي القتيل"، فيما جرى إطلاق النار على المنفذ وأعلن لاحقا عن استشهاده.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش والشرطة دفعوا بقوات إضافية لمكان العملية للتمشيط حيث يعتقد بوجود مساعدين للمنفذ جاري البحث عنهم.