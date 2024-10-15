نائب الأمين العام لحزب الله : المقاومة تلاحق العدو وستنفذ عمليات ضده في أي مكان يدخله

في خطاب له اليوم أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن طريق الوصول إلى نتيجة تحرير الأرض هو صمود المقاومة والتفاف شعبها حولها، وأن ( إسرائيل) تصنع ما تريد ولا تلتزم بأي قرار دولي

ولفت في خطابه أن الحزب انتقل من الإسناد إلى مواجهة حرب إسرائيل على لبنان منذ 17 أيلول مع هجوم البيجر

وبأن ما أنجزته المقاومة في الميدان خلال أسبوعين كان أفضل مما كانت تتوقعه، لافتا إلى أن المقاومة تلاحق العدو وستنفذ عمليات ضده في أي مكان يدخله.

وأضاف قاسم : منذ اسبوع قررنا تنفيذ معادلة إيلام العدو والصورايخ أصبحت تصل لحيفا وما بعدها وصواريخنا طالت تل أبيب ودفعنا مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ وعطلنا مطار بن غوريون

وفي منتصف خطابه وجه رسالته للرأي العام (الإسرائيلي) قائلا :" الحل هو وقف إطلاق النار لا تصدقوا ما يعلنه مسؤولوكم وانظروا إلى قتلاكم في الحرب، الحل بوقف إطلاق النار ولا نتحدث من موقف ضعف وإذا كان الإسرائيلي لا يريد ذلك فنحن مستمرون"

وفي ختام حديثه وجه خطابه إلى الشعب اللبناني قالا:" نحن من سيمسك "رسن" العدو ونعيده لإلى الحظيرة، وإلى المجاهدين أنتم بشائر النصر ، أنتم أمانة الشهداء والجرحى والأسرى والعوائل، من قدموا وضحوا في سبيل هذه المسيرة، ثقتنا بكم كبيرة"

ثم أضاف موجها حديثه إلى الشعب اللبناني:" نحن في وطن واحد ، وقد عملنا لنبني هذا البلد، والاحتلال هو الذي يعطي حياتنا جميعا، والتفافكم الإنساني والوطني من كل الطوائف والمذاهب يزيد اللحمة لنبني وطننا سياسيا ضمن رؤية واضحة .

وقال:" سنكون معا ولن يراهن أحد بأنه سيستثمر خارج هذا الإطار، والميدان هو الذي يعطي النتيجة، وللنازحين ومن تضرروا وضحوا، نحن نقدر تضحياتكم، أبناءكم في الميدان ، أنتم أنبل الناس ونحن في مركب واحد وخط واحد يصيبا ما يصيبكم ويفرحنا ما يفرحكم، لن نترككم لأننا نعلم أنكم لن تتركونا