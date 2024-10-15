وفد قيادي من (حماس) يختتم زيارته إلى الجزائر

اختتم وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الثلاثاء، زيارته إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي استمرّت أربعة أيام للمشاركة في فعالية إحياء ذكرى طوفان الأقصى والتي نظمتها حركة مجتمع السلم الجزائرية.

والتقى وفد الحركة الذي ترأسه الدكتور موسى أبو مرزوق وضم ممثل الحركة في الجزائر يوسف حمدان، رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل والعديد من القيادات السياسية في الجزائر.

وكان في استقبال وفد قيادة الحركة المجلس الشعبي الوطني الجزائري وعلى رأسهم نائب المجلس ورئيس لجنة الصداقة الجزائرية الفلسطينية ورؤساء المجموعات البرلمانية.

كما التقى وفد قيادة الحركة بقيادة الأحزاب والمنظمات والجمعيات الوطنية الجزائرية، وعقد ندوة صحفية لعرض موقف الحركة من القضايا الملحة واستحقاقات المعركة والدور المطلوب من الجزائر لدعم وإسناد المقاومة الفلسطينية.

وأكد وفد الحركة خلال زياراته لمختلف الجهات الجزائرية على أهمية احتضان الجزائر للمقاومة، والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية واضطلاع الجزائر بدور أساسي في إنجاح هذا المسار بآليات تناسب طبيعة المرحلة وتراعي التجارب السابقة.

كما دعا وفد الحركة إلى ضرورة مواصلة الدعم الجزائري للموقف الفلسطيني دولياً والعمل على إيقاف جرائم الاحتلال سيما في شمال قطاع غزة، مشيراً إلى الحاجة الماسة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأهمية استقبال المزيد من الجرحى في الجزائر.

وجدد وفد الحركة تثمينه للموقف الجزائري بكافة مستوياته النابع عن أصالة الموقف من القضية الفلسطينية.