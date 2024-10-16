حماس: قصف الاحتلال مركزاً للأونروا لتوزيع المساعدات في جباليا جريمة إبادة

ذكرت حركة حماس أن قصف جيش الاحتلال لمركز توزيع مساعدات تابع للأونروا في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، في ظل تواجد عدد كبير من المواطنين، معظمهم من النساء وكبار السن، أثناء انتظارهم للحصول على بعض المساعدات، ما أدى لاستشهاد وجرح حوالي 40 مواطنا، جريمة صهيونية تأتي في إطار الإبادة المستمرة، وتطبيقاً لما يسمى بخطة الجنرالات لتهجير شعبنا التي يسعى الكيان النازي إلى تطبيقها ضد أهلنا في شمال القطاع.

وأكدت في بيان وصل "الرسالة نت" على أن هذا القصف الهمجي لمنشأة أممية واستخفافه بقتل المدنيين، ومواصلة استهداف العشرات من المقرات والمنشآت الأممية في القطاع، استخفاف صهيوني وتطاول على المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وطالبت الحركة لتحرك دولي عاجل لوقف إرهاب وعدوان الكيان الصهيوني الذي يهدد السلم والأمن الدولي، بجرائمه وانتهاكته الفظيعة للقانون الدولي، وكافة الأعراف الإنسانية والدولية.



