17 شهيدا في مجزرة جديدة في مخيم جباليا

ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم جباليا اليوم، وذلك في استهداف مباشر لمدرسة أبو حسين التابعة للأنروا في المخيم، والتي تأوي آلاف من النازحين، ما أدى لارتقاء 17 نازحا، بالإضافة إلى عشرات الإصابات التي وصلت مستششفى كمال عدون واغلبهم من النساء والأطفال، مع صعوبة تحرك الطواقم الطبية وطوقام الدفاع المدني للسيطرة على النيران التي لا زالت مشتعلة في باحات المدرسة .

وقد قام الأهالي بنقل الشهداء والمصابين للمستشفيات على عربات تحت وابل الرصاص والاستهداف من طائرات الكواد كابتر، مع عجز المستشفى عن اجراء العمليات واستقبال الحالات الحرجة بسبب انهيار النظام الصحي في مستشفيات الشمال.

يذكر أن الاحتلال يستهدف هذه المدرسة للمرة الثانية والتي تأوي آلاف النازحين، في اليوم الثالث عشر للعملية البرية على مخيم جباليا

كما ذكرت طواقم الدفاع المدني في وقت سابق من هذا الصباح أن طواقمها انتشلت شهيد وعدد من الاصابات جراء استهداف منزل لعائلة حويلة في منطقة الفاخورة غرب مخيم جباليا والبحث عن مفقودين مستمر .