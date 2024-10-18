الدفاع المدني للرسالة: (إسرائيل) تحاصر وتجوّع غزة بشكل متزامن



قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الرائد محمود بصل، إن قوات الاحتلال تحاصر وتجوع؛ شمال القطاع؛ لتعيد عملية التجويع لمرحلته الأولى في يناير الماضي.

وأضاف بصل لـ"الرسالة نت": "لليوم الرابع عشر على التوالي؛ يواصل الاحتلال فرض حصار مطبق على مدينة جباليا وشمال القطاع، ويمنع ادخال المواد الغذائية والطبية أو ادخال أي مستلزمات، كما ويمنع تحرك سيارات الإسعاف والدفاع المدني".

وبين بصل أن الطواقم لا تستطيع تلبية نداءات الاستغاثة؛ نتيجة استهدافها المتواصل والمستمر من قوات الاحتلال.

وناشد المجتمع الدولي بضرورة التحرك؛ لوقف حرب الإبادة التي تستهدف شمال القطاع.

وشددّ على أنّ ما يحدث يفوق في وصفه حرب إبادة، ومجازر مروعة، خاصة مع امتلاء السعة السريرية للمستشفيات، التي تعمل بنصف طاقتها.