الفصائل الفلسطينية تنعى القائد الكبير يحيى السنوار

نعت الفصائل الفلسطينية الشهيد البطل القائد يحيى السنوار ، الذي استشهد بالأمس مقبلا في معركة بطولية شرق مدينة رفح، وقالت حركة الجهاد الإسلامي في نعيها :" ننعى اليوم قائداً كبيراً ومميزاً من قادةِ شعبنا الفلسطيني، أمضى حياته مجاهداً، وتقدم الصفوف وقاتَل في سبيل الله، لمْ يتردد ولم يَضعُف، ولم يغادر سلاحه، فكانت شهادتُه علامَةً فارقةً في تاريخِ النضالِ الفلسطيني، إنَّه القائدُ الكبير يحيى السنوار، الذي ارتَبَطتْ باسمِهِ أكبرُ معركةٍ خاضها الشعبُ الفلسطيني على مدار نِضالهِ الطَّويل، انَّها معركَةُ طوفانِ الأقصى بكلِّ ما تَحمِله من معاني البُطولَة و التَضحيَة و الفِــــداء.

وأضاف البيان :" الشَّعبُ الفلسطيني و المقاومَةُ سيبقونَ أُمناءَ على خطِّ المقاومةِ، وأوفياءٌ لروحِ القائدِ الكبير يحيى السنوار، أيقونَةُ الجهادِ و المقاومة، وسيحملون رايتَهُ وروحَهُ، وسَيَفخرونَ بِهِ قائِداً ومُقاتلاً حتّى الشهادة، وسيكملونَ مُقاتلينَ على طريقِ القدس، وسَيكملون مُقاتِلينَ حتى النَّصـرِ إن شـــاء الله"

ونعت كتائب شهداء الأقصى في بيان آخر الشهيد القائد مقدمة التعازي لحركة حماس وللشعب الفلسطيني ، مضيفة في بيانها :" إن إستشهاد قائد ورمز من رموز شعبنا الفلسطيني ومقاومته لن تفت من عضد المقاومة وإصرارها على إستكمال طريقها في طرد هذا العدو الصهيوني الغادر الجاثم على أرضنا المحتلة من بحرها إلى نهرها .

كما أكدت الكتائب على إن العدو الصهيوني لا يتعظ مما سلف خلال المواجهة المستمرة منذ السابع من أكتوبر بأن سياسة الإغتيالات لن تزيد المقاومة إلا قوة وثباتاً على مواصلة النضال والمواجهة المفتوحة ، وإن دماء الشهيد القائد الكبير أبو إبراهيم السنوار ستكون لعنة تصعق وتحرق كيان العدو النازي الذي سيكسر ويذل بفعل الضربات المباركة للمقاومة في كافة ساحات المواجهة والإشتباك .

وتقدمت حركة المجاهدين الفلسطينية وجناحها العسكري كتائب المجاهدين في كتاب لها بالتعازي والمباركة من الإخوة في حركة حماس وعائلة الشهيد المجاهد "أبوابراهيم " وكل شعبنا وكل أحرار العالم وأنصار المقاومة ، متحدثة عن مناقب القائد الشهيد لافتة إلى أن ارتقاء القادة و عمليات الإغتيال الصهيونية الجبانة لن تزيدنا إلا عزيمةً وإصراراً على مواصلة طريق المقاومة ودرب ذات الشوكة حتى كنس الاحتلال من كل شبر من أرضنا، ولن تزيدنا إلا تمسكاً بحقنا في فلسطين كل فلسطين مهما عظمت التحديات."

ووصفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الشهيد في بيانها بالقائد الوطني الكبير المشتبك رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومهندس ملحمة طوفان الأقصى وأبرز رموز النضال الفلسطيني الشهيد البطل "يحيى إبراهيم حسن السّنوار، والذي إرتقى بطلاً شهيداً مقبلاً غير مدبر مشتبكاً ومهاجماً حتى اخر لحظة من لحظات حياته بمقدمة الصفوف يتنقل بين المواقع القتالية"

وتقدمت الكتائب بالتعازي لقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس وباركت بشهادة رئيس مكتبها السياسي مؤكدة أنها ستسير على عهده وعهد كل الشهداء الذين إرتقوا في هذا الطريق المبارك دفاعاً عن مقدساتنا وقضيتنا.

أما لجان المقاومة في فلسطن، فقالت في بيانها : نعزي شعبنا وكل ابطال المقاومة والمجاهدين في ساحات الاشتباك والمواجهة مع العدو الصهيوني في غزة والضفة والقدس والأرض المحتلة عام ال 48 ولبنان واليمن والعراق و ايران باستشهاد القائد الاسلامي الكبير الحاج ابوابراهيم السنوار ونؤكد ان دماؤه الطاهرة ستشعل الثورة لهيباً وناراً وبركان غضب حتى النصر والتحرير