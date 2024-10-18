محور المقاومة تنعى السنوار وتؤكد استمرار النضال ضد (إسرائيل)

تقدم "حزب الله" في لبنان، إلى الشعب الفلسطيني وحركة "حماس" والأمة العربية والإسلامية "بأحر التعازي باستشهاد قائد طوفان الأقصى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ المجاهد يحيى السنوار".

‏وشدد الحزب في بيان له اليوم الجمعة على أن الشهيد السنوار "حمل الأمانة وشعلة القيادة من الشهيد القائد ‏إسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي السابق، استشهد في 31 تموز 2024) كي يكمل مسيرة ‏المقاومة والعطاء والتضحيات مع المجاهدين ‏الأبطال والمقاومين الشجعان".

ولفت "حزب الله" إلى أن الشهيد السنوار "وقف في مواجهة المشروع الأميركي ‏والاحتلال ‏الصهيوني، وبذل في سبيل ذلك دمه، حتى نال الشهادة وأسمى مراتب الكرامة ‏والكمال الإنساني".‏

وأكد البيان على "أننا في قيادة حزب الله، والذين نواجه مع شعبنا اللبناني المقاوم والصامد تداعيات ‏العدوان الصهيوني الإجرامي، نؤكد ‏وقوفنا إلى جانب شعبنا الفلسطيني ولدينا الثقة كلها بالوعد الإلهي والنصر لعباده المؤمنين".

ونعت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية "المجاهد العظيم والقائد الكبير يحيى السنوار"، مؤكدة استمرار دعمها للمقاومة الفلسطينية.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام: خالص العزاء وعظيم المباركة لحركة حماس والشعب الفلسطيني العزيز بنيل القائد الكبير يحيى السنوار وسام الشهادة

ونعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، رئيس مكتبها السياسي الشهيد يحيى السنوار "لذي ارتقى بطلاً شهيداً، مقبلاً غير مُدبر، مشتبكاً ومواجهاً لجيش الاحتلال في مقدّمة الصفوف، مدافعاً عن أرض فلسطين ومقدساتها، ومُلهماً في إذكاء روح الصُّمود والصَّبر والرّباط والمقاومة".

وارتقى السنوار في منطقة "تل السلطان" في رفح جنوب غزة، يوم الأربعاء، بعد مواجهات مسلحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، استخدمت فيها الطائرات بدون طيار وسلاح المدفعية.